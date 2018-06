"Traeme la copa, Messi": la nueva versión del hit dedicado a Alemania y con final inesperado

El Chapu Martínez es un reconocido instagramer que hace un par de meses compartió en sus redes sociales unos videos en los que inmortalizó su hit "Traeme la copa, Messi, traeme la co...". Ahora en Rusia, alentando a la Selección no tuvo mejor idea que reunir a un grupo de hinchas y entonarlo, no sin antes dedicarle algunas palabras a Alemania.



La selección alemana escribió un tuit diciendo ‘traeme la copa, Juli, traeme la copa’. ¿Sabés qué, Alemania? Ahora que perdiste con México, Argentina te quiere decir algo desde Rusia", comenta Martínez antes de entonar junto a un numeroso grupo de hinchas el "Traeme la copa, Messi".

Todo marchaba bien pero en el final un simpatizante se acercó a cámara e insultó a los alemanes. "¡No, nooo!", se le tira encima el Chapu y corta el video.