Otro ataque de "caza uber", mujer afirmó que le "dispararon con rifle de aire comprimido"

Los taxistas porteños que buscas terminar con la competencia Uber siguen operando, esta vez una mujer fu víctima de un disparo de un rifle de aire comprimido.

El ataque sucedió el lunes por la noche y la mujer lo relata: “Volvía del teatro en un Cabify, estábamos sobre avenida Córdoba a la altura de la bifurcación con Estado de Israel cuando de repente sentí una explosión”.

“Teníamos un taxi al lado y el chofer me dijo que disparó desde el auto con un rifle de aire comprimido”, dijo la pasajera quien relata que el vidrio del auto habñia quedado completamente destruido.

“Quedé llena de vidrios. Me dio mucho miedo, la pasé muy mal, me podrían haber matado”, lamentó. Debido a la rapidez del ataque y a la velocidad que iba el coche, no pudo anotar la patente del auto que los agredió.

Lo llamativo es que la pasajera de nobre Jimena le dijo al chofer que lo acompañaba a realizar la denuncia pero este se negó: “Le dije de acompañarlo a hacer la denuncia a la policía pero no quiso, el pobre chico tenía más terror que yo porque ya había sido amenazado por los taxistas”.



“Ojalá se termine esta mafia de mierda, yo voy a seguir usando Cabify pero no quiero vivir más con miedo cada vez que viajo”, resaltó Jimena.

En el Ministerio Público Fiscal porteño ya se investigan numerosas denuncias por daños contra la propiedad privada que, según el artículo 183 del Código Penal, pueden ser reprimidos con prisión de 15 días a un año. “Tenemos causas de ataques de señores taxistas que han vandalizado y producido daños, y nosotros estamos procesando a esos taxistas”, señalaron desde el organismo.