La CGT previo al paro: "El 15% de paritarias es una ficción"

Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo anticipó cómo será el paro general del próximo lunes y dijo que "el 15% de paritarias es una ficción".

“El fondo de la cuestión es un rechazo al trazado económico. Lo hemos dicho desde el momento que se hizo cargo Cambiemos. En la última negociación nosotros planteamos eran cinco puntos. Esto implicaba una corrección en el programa económico que el gobierno no estaba dispuesto a hacer”, aseguró.

Sobre lo que le plantearon al Gobierno de Macri, dijo: “Que se prohíban los despidos, apertura de paritarias sin topes para compensar el deterioro de los salarios, la devolución del impuesto a las Ganancias en el aguinaldo. Además, otros dos puntos complementarios que tienen que ver con el fondo de las obras sociales y que no haya inclusión de modificaciones de la Ley de Contrato de Trabajo en la legislación”.

"El gobierno no puede llevarlo a cabo porque tiene condicionalidades con el frente externo y con los organismos como el Fondo Monetario Internacional”, estima como respuesta a sus reclamos”, argumentó como justificación del paro general.

Explicó cómo será la jornada: “Tal vez no haya cortes, no hayas piquetes, pero habrá concentraciones en plazas, en barriadas para exteriorizar justamente esa enorme legión de compatriotas que están fuera del circuito laboral y que es una afrenta para el sistema democrático. Si nosotros hoy tenemos un tercio de nuestra población en esas condiciones es porque evidentemente el sistema democrático no ha aportado ninguna solución”.

Y finalizó: “El término emprendedor es un engaña pichanga. Lo que está diciendo es arréglate como puedas, sos un individuo y tenés que tener éxito. Y si no tenés jódete, hacé changas. Con los emprendedores no vamos a resolver los problemas profundos de la economía”.