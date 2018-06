Abusos en Independiente: allanaron la casa de ex prensa de Ricardo Fort

El último agente de prensa del fallecido Ricardo Fort, Hernán Ranieri, fue demorado hoy por presunta vinculación con los casos de abuso sexual a juveniles del club Independiente en el barrio porteño de Palermo y ya suman siete los detenidos por esta causa.

Ranieri fue demorado inicialmente por personal de la Policía Bonaerense cuando salía en su automóvil de su casa, ubicada en la calle Niceto Vega al 5700.

Allí, los efectivos le secuestraron el teléfono celular y luego procedieron a allanarle el departamento.

Éste es el séptimo detenido por estos casos, ya que hay seis procesados con prisión preventiva: el árbitro Martín Bustos; el relacionista público Leonardo Cohen Arazi; el organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin; el representante de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone; el estudiante Silvio Fleytas; y el empresario futbolístico Alberto Ponte, cuya determinación judicial fue más reciente, el pasado 12 de junio, porque fue detenido tiempo después que los demás.

Ponte, que se hacía llamar "Tito Rey de Reyes", pasó de estar denunciado por acosar en internet a ser procesado por abuso sexual en la causa de las inferiores del club de Avellaneda.

Your browser does not support the video element.

En tanto, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Luis Carzoglio rechazó el pedido de prisión preventiva y "estableció condiciones para otorgarle la libertad" al abogado Tomás Beldi, quien defendía a Bustos y fue acusado por la fiscal Soledad Garibaldi de encubrimiento por haber destruido el teléfono móvil del árbitro en el inicio de la

investigación.

La causa se inició a partir de la declaración de uno de los jugadores de las divisiones inferiores de Independiente, quien denunció que algunos de sus compañeros eran víctimas de prácticas sexuales ejercidas por mayores de edad.

La fiscal Garibaldi logró probar otros tres hechos de chicos que pasaron en algún momento por Independiente y ahora están en otros clubes, ampliando así la lista de víctimas consumadas a 15 y teniendo aún una tarea por delante que incluiría otros 18 posibles casos, precisaron las fuentes judiciales.

Asimismo, la fiscal viajó a tomar testimonios a Córdoba, Santa Fe y Misiones y los

resultados fueron considerados tan positivos que podría haber más novedades en las próximas semanas.

También se espera la reconstrucción final del teléfono celular del árbitro Bustos, que

habría intentado destruir su primer abogado Beldi, y ahora está en manos de expertos en tecnología que ya confirmaron que con una máquina especial aportada por una empresa norteamericana, la tarea podría concluirse en una semana.

Este elemento puede ser vital y así lo considera la Justicia, ya que puede haber mucha información del caso vinculada al mundo del fútbol.

El juez Carzoglio, además, denegó todas las nulidades pedidas por las defensas y también rechazó las apelaciones a los procesamientos, que planteaban básicamente que si había dinero y ropa de por medio no era abuso sino una mera transacción comercial, salvo en el caso de los menores de 16 involucrados.

En ese aspecto, la fiscal había argumentado que hubo un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los jugadores abusados, todos de escasos recursos económicos y nula contención afectiva ya que estaban lejos de sus familias, y el juez le dio la razón.