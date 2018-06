Experto en armas, sobre caso Nahir Galarza: "No disparó accidentalmente"

Un experto en armas dio detalles sobre la posible mecánica de los hechos en el juicio por el caso del asesinato del joven Fernando Pastorizzo, un hecho por el que está acusada Nahir Galarza.

Canal 26 reunió a panelistas y expertos en cuestiones policiales, legales y violencia de género, para abordar el tema antes de una nueva declaración de la joven ante la Justicia.

Silvia Bentivegna (Abogada), Beatríz Goldberg (psicoanalista, MN 6235) y Ricardo Antonowicz (Psicólogo Dep., MN 11556) expresaron sus puntos de vista desde sus respectivas especialidades.

"Nahir siente poco apego por las personas" sostuvo la psicoanalista invitada a Canal 26 sobre la chica acusada de asesinato, de quien también se dijo que "le mandaba 104 mil mensajes al año a Fernando Pastorizzo".

Así mismo, se habló sobre la opinión de un experto en armas que tuvo acceso a las pericias del caso, quien sostuvo que "Nahir Galarza no disparó accidentalmente" ya que "el arma lleva tres seguros y no se puede disparar sola".

Según los profesionales, "no se sabe si el primer disparo fue accidental".