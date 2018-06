Mundial Rusia 2018: tras el susto por lesión en tobillo, Neymar volvió a entrenar

Recuperado de los dolores en el tobillo que le hicieron retirarse del entrenamiento del martes, el delantero estrella de la Seleçao, Neymar, participó con normalidad de la práctica de Brasil este miércoles por la tarde en Sochi, tal y como habían previsto los servicios médicos.





Aunque la sesión fue a puertas cerradas, sin ningún acceso para los medios, la Confederación Brasileña (CBF) facilitó varias imágenes en las que se ve al atacante con balón y ejercitándose con el resto de sus compañeros.





En su cuenta de Twitter, la CBF publicó algunas de ellas junto a un mensaje tranquilizador: "Entrenamiento de la Selección Brasileña ahora y Neymar participando normalmente de la actividad!", escribió junto a varias fotografías en las que también se veía al delantero conduciendo el balón con su delicado pie derecho.





Tras retirarse inesperadamente de la práctica del martes, Neymar realizó dos sesiones de fisioterapia antes de reintegrarse a los entrenamientos en la sesión de esta tarde, la última antes de que el equipo viaje a San Petersburgo, donde el viernes disputará un importante partido contra Costa Rica.

Las alarmas volvieron a saltar en la canarinha el martes cuando lo que comenzó como una distendida sesión con un Neymar muy sonriente acabó con el delantero saliendo del campo acompañado de un fisioterapeuta tras sentir de nuevo dolores en el tobillo derecho.





Fue en esa zona -próxima al pie del que fue operado a inicios de marzo y que le obligó a estar tres meses de baja- en la que había recibido varios golpes durante el empate del debut contra Suiza (1-1).





El médico de la CBF, Rodrigo Lasmar, se esforzó en subrayar, sin embargo, que las molestias no eran en el pie operado, sino en el tobillo y a causa de las faltas de la defensa suiza, que realizó un récord de diez infracciones sobre él, el mayor número sufrido por un mismo jugador en un Mundial de las últimas dos décadas.





En el decepcionante estreno de la Seleçao, se vio a un Neymar todavía lejos de su mejor versión, que recurrió en exceso a las acciones individuales.





Ahora más que nunca, todos los ojos volverán a estar en él de cara al importante partido contra Costa Rica, donde otro patinazo pondría a Brasil en graves aprietos para el último encuentro de la fase de grupos, el día 27 contra Serbia.





Precisamente es la selección balcánica la que lidera de momento el Grupo E, tras su victoria 1-0 del domingo ante los ticos.

(Foto: Reuters)