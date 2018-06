Escándalo Mundial: se filtró el video de la fiesta de los jugadores de la selección de México

La noche libre de los jugadores de la selección de México acabó en una fiesta escandalosa. El DT le permitió a varios futbolistas disfrutar de un descanso que culminó en una fiesta privada con prostitutas... y ahora se conocen las imágenes en video.

Fue la revista TV Notas quien dio a conocer detalles de la "fiesta". Ocho miembros del equipo que dirige Juan Carlos Osorio quedaron en medio de una polémica. Una fuente anónima contó al medio: "Yo vi a Memo Ochoa, a Carlos Salcedo, a Héctor Herrera, a Jesús Gallardo, a Jonathan y a Giovani Dos Santos, a Raúl Jiménez y a Marco Fabián. Llegaron a la casa de las Lomas alrededor de las 22:30 y ahí la pasaron muy bien entre música, tragos, juegos y mujeres. Tenían la noche libre, sin sus esposas y novias".

Your browser does not support the video element.

El escándalo provocó un revuelo en el país con críticas deportivas por esta acción, ya que el equipo está en plena etapa de concentración... sumado a los escándalos personales ya que por ejemplo Herrera debió retirarse de la concentración para poder arreglar "asuntos personales" con su pareja.

¿Qué explicación le habrá dado a su mujer? Porque ahora, el video se conoció y se ve parte de lo que pasó ese día. Futbolistas bailan dentro de una pileta rodeados de mujeres desnudas. Una de ellas, se enoja cuando se da cuenta que está siendo filmada por concurrentes de la "fiestita".