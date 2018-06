El Papa Francisco y su enojo ante el aborto

El Papa Francisco sorprendió hace unos días con la comparación del aborto con los crímenes del nazismo, aunque se haya referido exclusivamente a la eugenesia. Algunos han afirmado que esta acusación podría significar que la Iglesia católica excomulgará a los legisladores responsables y tratará por esa vía de frenar el proyecto en el Senado.

Luego de esto, el Papa condenó la situación de la libertad de expresión bajo el gobierno de Macri, al que acusó de “derogar la ley de medios” para prohijar una dictadura, de la mano del Grupo Clarín, al que atacó también con toda la furia: lo llamó “una institución que calumnia, que dice falsedades, que debilita la vida democrática”.

En su ataque a los medios, al que no hacía falta que nombrara, Bergoglio volvió a reivindicar, también sin nombrarlos, a dirigentes kirchneristas acusados, procesados y en algunos casos ya condenados por actos de corrupción y otros atropellos cometidos durante su paso por el poder. Para lo cual, no ha dudado en compararlos con los mártires de la Iglesia, y hasta con el mismo Jesucristo: “Comunicar escándalos es algo que tiene una seducción enorme… la comunicación de ese escándalo se extiende y esa persona, esa institución, ese país termina en ruinas. No se juzga a la persona, se juzga a las ruinas de la persona y de las instituciones para que no puedan defenderse”.

El motivo es la media sanción de la ley de despenalización, que sorprendió a muchos en la Iglesia. Aunque a eso también hay que sumarle que Francisco reacciona así por creer que hay una batalla cultural que está perdiendo. Una batalla que lo enfrenta a lo que llama el "liberalismo deshumanizado".

Son varios especialistas los que animan a afirmar que el clima hubiese sido distinto si el Papa hubiese visitado el país o hubiese tomado otra postura frente al debate y los cambios culturales que han llegado. Por lo pronto quedará esperar al debate en el Senado para ver su reacción ante la posibilidad que la despenalización del aborto sea ley.