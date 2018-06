Diosa Mundial: Pampita se desnudó en apoyo a la Selección Argentina

Pampita se puso mucho muy hot en la previa del partido decisivo de la Selección Nacional frente a Croacia, y compartió una foto ¡completamente desnuda! donde solo se tapa algunas partes de su cuerpo con una Bandera Argentina.

La foto llega después de que Caras de por confirmado que el deportista, previo a su llegada a Rusia, habría pasado por Ibiza, España. Allí, se lo habría visto en el VIP de de un boliche muy cercano a dos jóvenes argentinas muy bellas.

Pampita aclaró: “Son cosas que se dicen, pero no nos podemos hacer cargo, ni da para aclaración. No hay que ver cosas donde no hay. Estamos bien, conviviendo, todo bien“.

Luego compartió una imagen retro muy hot: