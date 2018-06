Michael Jackson: el musical que llegará a Broadway en el 2020

Columbia Live Stage y la herencia de Michael Jackson anunciaron que están desarrollando el musical basado en la vida del fallecido artista. Un nuevo musical ya está programado en pleno Broadway y estará inspirado en la vida del Rey del Pop, repasando su vida de una forma increíble.



El espectáculo estará dirigido por Christopher Wheeldon ganador del Premio Tony y el libreto será escrito por Lynn Nottage, ganadora del Premio Pulitzer. Si bien no se conoce el título oficial de la obra, se sabe que incorporará algunos de los principales temas del cantante como Thriller, Smooth Criminal, Beat It, y Don't Stop 'Til You Get Enough.



El estreno del musical de Michael Jackson está previsto para el 2020.