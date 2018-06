Hinchas furiosos agredieron a Sampaoli tras la bochornosa derrota

Hinchas argentinos agredieron e insultaron a Jorge Sampaoli tras el segundo y el tercer gol de la selección europea. Argentina perdió 3-0 y quedó prácticamente eliminada del Mundial.

Luego de la conquista de Luka Modrić, que significó el 2-0 parcial, el "zurdo de Casilda" fue el apuntado por los hinchas argentinos.

"Sampaoli botón, Sampaoli botón, sos un hijo de p... la p... madre que te parió", se escuchó en el estadio tras la finalización del partido.

Luego, a los 35' del segundo tiempo y tras el gol de Luka Modrić, llegó la primera tanda de insultos para Sampaoli.

Varios integrantes de la seguridad del estadio, identificados con pecheras verdes, tuvieron que interceder para que los hinchas se alejen del banco de suplentes.

En el tercer gol, hinchas le arrojaron una botella de agua a Sampaoli desde la platea. Bronca y dolor tras un derrota que duele.