Análisis de la derrota Argentina: del error de Caballero a los errores de Sampaoli

El error del arquero Caballero, quiso salir jugando y regaló un gol a los croatas. Papelón y la previa a la paliza a la Argentina.

Todos decepcionaron y ahora... la Selección Argentina está con un pie afuera del Mundial de Rusia 2018. El análisis del equipo periodístico deportivo de Canal 26.

Y el análisis también de los argentinos que viajaron a Rusia con la esperanza de que Messi y todo el equipo argentino se traiga la copa. Jueves con sabor amargo...

La indignación de los hinchas...

Una goleada impensada y ahora... ¿cómo seguimos? A rezar y esperar...