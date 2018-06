¿Y Chiqui Tapia dónde está? La AFA, la principal culpable... y es así. Cuestionada como siempre, la máxima entidad del fútbol argentino es la más mirada y criticada tras la derrota de la Selección ante Croacia.

Arrancando con Tapia, pasando por Sampaoli y Messi... hasta ahora, todo mal. Un técnico sin orden que cambia en cada partido y no sigue una línea. El crack, con toda la presión de hacer las cosas bien, erra un penal y no muestra su talento sobre el césped... El presidente de AFA, que esconde la cabeza en medio de esta muestra de crisis en el fútbol argentino.

En Canal 26, la opinión de los que más saben... nuestros expertos deportivos. Desde Rusia, José Manuel "Gallego" Fernández, Román Iglesias Brickes y Eduardo Abella Nazar. Desde el estudio, Pablo Qinci y un equipo de especialistas invitados.

Foto Reuters.