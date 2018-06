Polémico audio de Simeone: "En el vestuario se están agarrando a trompadas"

La dura derrota de la Selección Argentina de fútbol ante Croacia por 3 a 0 en el Mundial Rusia 2018 generó una oleada de críticas y comentarios. Entre ellos, los de Diego "Cholo" Simeone, el ex referente de la albi celeste y actual DT del Atlético Madrid.

Apenas terminado el partido, se filtró a través de las redes un polémico audio atribuido a Simeone, en el que supuestamente en diálogo con Germán Burgos, hace comentarios lapidarios contra el seleccionado nacional.

El Cholo, considerado un aspirante a conducir al equipo nacional antes del desembarco de Jorge Sampaoli, le envió un audio por whatsapp a su compañero del cuerpo técnico. La conversación se viralizó, y así quedaron expuestas varias opiniones del conductor del equipo 'colchonero' sobre la selección después de la demoledora derrota por 3-0 ante Croacia, que deja al equipo albiceleste muy complicado en el Mundial Rusia 2018 .

"Lo que está pasando en la selección es lo que pasó durante estos cuatro años. Es una anarquía, no hay liderazgo ni de parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen. El equipo está perdido, está mal. Pero es Argentina y va a pasar (de ronda). Espero no errarle, pero creo que va a pasar. Si le ganan a Nigeria, pueden pasar, ahora dependés de que Islandia no gane ninguno de los dos partidos", dijo el Cholo.

Escuchá el audio.