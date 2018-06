"Negro" Enrique: "¿Quién carajo es Messi para no correr?"

Héctor Enrique disparó con todo contra ala selección tras la goleada sufrida ante Croacia que dejó a la albiceleste al borde de la eliminación de Rusia 2018.

“Si yo a un jugador de fútbol no le puedo decir “jugaste mal” o no lo puedo sacar, estoy pintado. Lo primero que te dicen es “ojo cómo tratas a los jugadores”. ¿Quiénes son? ¿Quién carajo es Messi para no correr?”, comentó molesto el ‘Negro’ Enrique.

“Diego era nuestro espejo y no te permitía bajar los brazos. Acá no sé qué pasa. Son nenes muy mimados. Yo soy compañero de Messi y le digo: ‘Dale, Messi, empezá a correr porque a mí me putean y a vos no. Empezá a correr como yo”.

Si bien el "Negro" destacó la calidad humana del astro del Barcelona, le hizo una particular petición tanto al atacante como al resto del plantel: "Es el mejor de todos (Messi), es una persona bárbara, ojalá que la chance que queda sea bien aprovechada y seamos campeones del mundo, pero que se vayan todos después. Uno por uno, que se vayan todos. No merecen estar en la selección".

"Hay jugadores que no merecen estar en la Selección ni un ratito. Lo que pasa es que ellos se van, vos te quedás con toda la bronca y odio del mundo, y ellos apagan la radio y listo. Y yo no ganaba fortuna. Yo dirigía la Sub 15 cuando me llamó Diego (Maradona) para estar a su lado, ganaba el mismo sueldo que cuando estaba en la Sub 15 y fui puteado como si ganara cuatro millones de dólares", explicó.

Además, volvió a disparar contra los actuales jugadores de Argentina por el tema psicológico: "Apoyo psicológico necesitamos nosotros, que no ganamos un peso jugando al fútbol. A mí, cuando me vienen con eso de la psicología... Imaginate que esté por jugar la final del mundo y venga el psicólogo y me golpee la puerta. Le digo: 'Andá para tu casa, dejame descansar, tengo que correr ahora'. Yo no creo en eso. Ayuda psicológica necesitan nuestros jubilados que no cobran un peso. Estos pibes tiene fortunas. Le echamos siempre la culpa a los técnicos: Batista, Martino, Bauza... ¿Y los jugadores?".