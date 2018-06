Baby Etchecopar durísimo: “Sampaoli es el ejemplo del delincuente y sinvergüenza”

Baby Etchecopar se despachó con un durísimo editorial sobre la bochornosa derrota de la Selección argentina, y disparó con insultos para todo el mundo.

"En este país el fútbol siempre fue el opio de los pelotudos, basta de fútbol. La AFA es una cueva de ladrones" y dice sobre Messi que el último Mundial lo perdió porque "caminó la cancha como un periodista" y cuestionó a quienes piden por el crack de Barcelona: "¿Qué pasa si se va Lio, te va a venir más gas o te va a bajar el costo de la luz?".



“A mi que me digan que Messi se siente presionado, ¡abandoná y andate! Meté el gol y déjate de joder Sampaoli. Se pierde el Mundial, se pierde el país. Yo creo que hoy es igual Macri que la Selección: no tiene reacción, no tienen sangre en las venas. Yo creo que Ronaldo jugando mal juega bien, y a Messi, a veces, le sale bien."

"Si querés un gran jugador de este Mundial, es Ronaldo. Me parece que si el imbécil de Sampaoli, que no sabe nada y es un mentiroso, estaba apoyado en Messi creendo que ganaba el Mundial son dos mentirosos: Messi y Sampaoli", apuntó.

"Lo que haría es sacar a Messi del Mundial y dejar al resto como se arreglan. Pero si está todo apoyado sobre Messi y a él le chupa todo un huevo todo. Porque no podés tener un jugador que un día está deprimido, otro día agobiado. Messi quiere terminar el Mundial e irse a la playita", lanzó.

El periodista dijo que “siempre hemos hecho todo mal”, y en este sentido, añadió: “Si ponés cuatro huevos podridos adentro de la harina, vas a hacer una torta de mierda”.

“Sampaoli es el ejemplo del pelotudo, delincuente y sinvergüenza”, sostuvo Baby, quien aclaró que no sabe nada de fútbol, pero igual sentenció: “Messi es un idiota, porque el tipo que mete un gol cuando se la pasan los otros 10, es un idiota, que camina la cancha como buscando un kiosco”.