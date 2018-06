Romario: candidato y sospechado de lavar dinero

Las autoridades brasileñas investigan al exfutbolista y ahora senador Romario de Souza Faria por indicios de lavado de dinero en operaciones bancarias, según publicó este jueves el diario 'O Globo'.

El Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), órgano vinculado al Ministerio de Hacienda, indicó en un reciente informe que Romario administra una cuenta a nombre de su hermana, Zoraidi de Souza Faria, con la intención de "ocultar" sus propios movimientos bancarios, afirmó el periódico.

De acuerdo con el organismo, citado por el rotativo, los movimientos de esa cuenta "son incompatibles con la capacidad financiera" de la hermana de Romario, quien es además precandidato al Gobierno de Río de Janeiro para las elecciones del próximo octubre.

Your browser does not support the video element.

Además, la cuenta fue abierta, según 'O Globo', en una agencia en el Congreso Nacional, en Brasilia, donde Romario ejerce su mandato parlamentario desde 2011, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, pero su hermana reside en Jacarepaguá, en la zona oeste de Río, de donde es originario el exdelantero.

El diario recogió en el texto que la hermana del legendario futbolista declara una renta anual de apenas 8.000 reales (unos 2.100 dólares), pero según la entidad, recibió en esa cuenta 8 millones de reales (unos 2,1 millones de dólares) entre agosto de 2016 y abril de 2017.

El Ministerio de Hacienda no desmintió ni corroboró la información y se limitó a afirmar en un comunicado remitido a Efe que "el Coaf no comenta casos específicos".

Romario, campeón con la selección brasileña en el Mundial de Estados Unidos 1994, es precandidato por el partido Podemos para el Gobierno de Río de Janeiro, inmerso en una grave crisis de seguridad, y aparece como uno de los favoritos en los sondeos de intención de voto.