Brutal agresión a croata: identificaron y piden "inmediata detención" de cuatro argentinos

El Ministerio de Seguridad de la Nación pidió hoy a las autoridades rusas la "inmediata detención" de los cuatro hinchas argentinos que agredieron a dos ciudadanos croatas durante la disputa de la segunda fecha del Grupo D del Mundial en la ciudad de Nizhni Novgorod.



Según se informó, las personas fueron identificadas como Gabriel Alejandro Pardo, Rodrigo Matías Catalán, Leonardo Daniel Elía y Federico Eslejer.



"Todos ellos fueron identificados a través de una grabación que captó el momento en el que atacaron violentamente a dos simpatizantes de la selección croata", explicó el comunicado.



En ese sentido, se agregó que el director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, "cooperará con las autoridades rusas para arrestar y expulsar inmediatamente a los involucrados".



Además, la Aprevide bonaerense informó que se les quitó el Fan ID, requisito indispensable para ingresar a los estadios en Rusia, y anunció que las cuatro personas identificadas tendrán prohibición de concurrencia a las canchas de la Provincia.

"Lo que pasó es inadmisible y repudiable. Por eso tomamos la decisión de que, al menos en la provincia, estos cuatro sujetos no entren más a las canchas. Es una barbaridad", dijo Juan Manuel Lugones, director de la Aprevide.



El salvaje episodio se produjo en medio de la disputa del partido que terminó en goleada para los balcánico por 3-0, por la segunda fecha del Grupo D.



A través de un video filmado con un celular y que se volvió viral este viernes por la mañana, se observa la agresión que incluyó golpes de puño y hasta patadas en la cabeza cuando el hincha croata estaba tirado en el suelo.



La agresión, según se observa, se produjo en una de las bocas de acceso al estadio de Nizhni Novgorod, mientras se disputaba el encuentro entre Argentina y Croacia.



Por motivos que se desconocen, en el video de 23 segundos se identifica claramente a dos personas con camisetas de San Lorenzo -una de ellas del equipo de básquetbol- y dos con casacas de Platense.



Mientras otros hinchas albicelestes intervienen algo temerosos para frenar las agresiones, el resto parece decidido a lastimar al ciudadano croata, que estaba abrazado a su bandera blanca, roja y azul.



El jueves, antes del encuentro entre Argentina y Croacia, barrabravas de Huracán se enfrentaron con sus pares de Unión de Santa Fe y San Lorenzo, y como consecuencia de ello hubo al menos dos detenidos que serán deportados a la Argentina y heridos leves.



Fuentes policiales confirmaron a NA que el choque entre los violentos se produjo en las adyacencias del estadio y fueron detenidos un barra de San Lorenzo y uno de Huracán, de acuerdo con las primeras informaciones que se manejan hubo tres lastimados que ni siquiera fue para ser trasladados a algún hospital cercano.



Los barrabravas detenidos por la policía rusa son Claudio "Cacho" Moix, por parte del elenco "azulgrana" y Nicolás Arias, del "Globo", quienes en las próximas horas serán deportados a la Argentina.



Moix había estado en el eje de la polémica cuando usó las instalaciones del club San Lorenzo para concretar su casamiento el pasado 17 de noviembre, aunque los dirigentes del "Ciclón" aclararon en su momento que habían prestado las instalaciones para cuatro bodas de idéntica cantidad de socios.



Los enfrentamientos entre los violentos fueron tras cruzarse en uno de los accesos a la cancha e incluyeron trompadas y piedras.



Primero los barras de Huracán arribaron a una zona donde estaban los de San Lorenzo junto a los de Unión y los cruces fueron mediante pedradas, mientras que luego, los dos apresados se tomaron a golpes de puño acusándose por el intento de robo de una campera.



Fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que los barrabravas que protagonizaron el enfrentamiento a piedrazos no ingresaron al estadio.