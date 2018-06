Nuevos rumores de escándalo en la Selección: ¿Pavón le pegó una piña a Mascherano?

Ricardo Caruso Lombardi sigue dando que hablar en medio de la crisis futbolística de la Selección en el Mundial.

En un video que se filtró en las últimas horas, el entrenador aseguró que dos futbolistas se tomaron a golpes de puño.

"Mascherano le dijo 'cerrá el orto', y Pavón le pegó tremenda 'ñapi'. Se armó un quilombo... pero esto no sale en ningún lado", aseveró el entrenador. Y luego, agregó: "Pavón es un wachiturro".

Caruso Lombardi, además, le volvió a dar crédito a la información que indicaba que los futbolistas no están conformes con Jorge Sampaoli y que solicitaron que Jorge Burruchaga sea el DT para el crucial choque ante Nigeria.

Your browser does not support the video element.

"Los jugadores llamaron a las 4 de la mañana a Burruchaga para que sea el técnico. Yo me entero y lo mato por la radio y por todos lados. Burruchaga estaba con el serrucho para liquidar a Sampaoli. Era Burruchaga técnico y Ruggeri ayudante", concluyó.