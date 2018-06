Schmid: “El paro del lunes va a ser el más importante de los últimos ocho años"

El secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid, anticipó que el paro general del próximo lunes "va a ser el más importante de los últimos ocho años", a la vez que reclamó al Gobierno que "además de escuchar la voz de los mercados, también escuchen la de la CGT y los movimientos populares".

"El paro del lunes va a ser una medida muy contundente. Va a ser el más importante de los últimos años", sostuvo el referente sindical.

En diálogo con FM La Patriada, el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) subrayó que "este llamado de atención tiene que abrir un panorama sobre cuáles son las verdades intenciones de que el Gobierno tenga un diálogo con voluntad de cambio, que no solamente sea escuchar la descripción de los problemas que hay, sino la instrumentación de las correcciones que quiere la CGT".

"Además de escuchar la voz de los mercados, que también escuchen la voz social, de la CGT y los movimientos populares", agregó el titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento.

Consultado sobre el tiempo que llevó la definición de la medida de fuerza, Schmid indicó que "un paro se construye, no es que se aprieta un botón y aparece un paro. Hubo una secuencia de hechos que fueron madurando el paro", al tiempo que recordó "la dispersión que hay en el movimiento sindical".

En ese sentido, el integrante del triunvirato de la central obrera señaló que "esa dispersión se da porque hay un problema del transfondo político, hay una fragmentación grande en el campo popular y una crisis fuerte en el peronismo y eso termina cruzando las fronteras hacia la CGT".

"Seguramente, después del paro habrá una evaluación de la CGT, que tiene que ir acelerando los tiempos para la renovación de autoridades que está pactada para agosto. Eso está en horizonte y hay que ponerlo en perspectiva rápidamente", planteó.

Al respecto, Schmid consideró que "el formato de tres hombres no ha dado el resultado esperado, no ha funcionado. El Congreso de la CGT debe discutir la renovación de autoridades, pero también un programa mínimo de la clase trabajadora, que hace años que no levanta la CGT".

Por otra parte, el referente sindical rechazó el acuerdo con el FMI y advirtió que "si las condicionalidades son estas que están empezando a vislumbrarse, está asegurada una etapa de mayo conflictividad".

Finalmente, el secretario general de la central obrera ironizó con que el Gobierno lleva adelante un "clientelismo vip" con aquellos que acceden a instrumentos como Lebac, Letes y compran dólares.