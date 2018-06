La inseguridad es un flagelo que nos afecta a todos los argentinos y esta vez, en un modus operandi sin violencia pero con mucha peligrosidad, la víctima fue Edith Hermida, conductora de Canal 26.

Edith comentó que fue a sacar dinero a un cajero automático y, al retirar su tarjeta de la boquilla, se desprendió un aparato que parecía un poco extraño.

Al verlo, la conductora afirmó que pensó haber roto el cajero pero luego notó que era precario y poco oficial.

Gustavo Carabajal comentó que es un instrumento que utilizan los delincuentes para copiar los datos de las tarjetas de débito y que es muy común en nuestro país.

Mirá el video a continuación: