Video: la respuesta de Mascherano y Pavón tras los fuertes rumores de pelea

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi contó que Cristian Pavón le pegó una trompada a Javier Mascherano después de la derrota ante Croacia, en un video que se hizo viral a través de whatsapp.



Caruso Lombardi ratificó sus dichos y aclaró que el video fue filtrado sin su consentimiento.

"En varios medios en los que trabajo y en otras entrevistas había dicho que hubo una pelea entre un referente y uno de los pibes", dijo a esta agencia.

Esta tarde, en tanto, se conoció otro video por las redes en el que Mascherano bromea con Pavón. "Dicen que me cagaste a trompadas", le dice el 5 de la Selección mientras se saca una foto con la familia del hombre de Boca.