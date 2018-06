Mundial Rusia: operativo desgaste contra Sampaoli parecido a un "golpe de estado"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, comenzó con una serie de charlas internas para tratar de zanjar las diferencias entre los jugadores y el cuerpo técnico, que parecen estar cada vez más distantes.

Luego de un cónclave en el que los futbolistas le recriminaron algunas decisiones al propio Jorge Sampaoli y quedaron expuestas las diferencias que hay entre ambas partes, el propio "Chiqui" tomó nota de lo ocurrido allí y, el día después, trató de apagar el incendio.



Según fuentes cercanas al plantel, Tapia se reunió por un lado con el DT para darle la confianza necesaria que le permita trabajar con tranquilidad y, de paso, trató de mediar con el objetivo de que haya unión con sus dirigidos.

Las diferencias de los jugadores con Sampaoli son futbolísticas: la relación con el entrenador ya no es la misma porque ven que él no les aporta soluciones ni aciertos en la formaciones, planteos y cambios. El casildense, además, perdió autoridad con algunas postales de la intimidad. Por ejemplo, cuando discutió delante del plantel con Sebastián Beccacece, el penúltimo día previo a la paliza sufrida ante Croacia. Ya no le creen a Sampaoli. Ya no confían en él, "pero no se trata de una relación rota", aseguran desde la intimidad celeste y blanca. Es más: desmienten con fuerza absoluta que los jugadores le hayan dicho a Sampaoli y a Tapia que ellos van a dirigir contra Nigeria.

El técnico se autodesgastó acumulando múltiples errores. Por eso es que en la AFA ya resolvieron que no continuará luego del Mundial. Eso sí es real. Y aquí ya se adelantó.