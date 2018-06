Sol Pérez analizó el presente de la Selección en "Me Gusta la Tarde"

Sol Pérez, la ex "Chica del Clima" y actual panelista de "Pampita Online" se confesó en Canal 26, en el programa "Me Gusta la Tarde" conducido por Santiago Zeyen y Pilar Smith, y hasta se animó a analizar el presente de la Selección Argentina que pasa un duro momento y está cerca de ser eliminada. Además respondió a si irá o no al Bailando.



La mediática dijo que "está del lado de tirar para adeante" y que en el fútbol "puede pasar cualquier cosa porque la suerte tiene mucho que ver". Incluso opinó de la crisis de la Selección y la polémica alrededor de Messi: "No está pasando un buen momento, tiene que ver con cosas personales pero debemos confiar en que es el mejor del mundo. Aunque sí es una selección rara y se generan sospechas, hay que confiar".

Your browser does not support the video element.

Además de lo deportivo, la mediática habló de las críticas que recibe y afirmó que "los críticos de moda hablan más del cuerpo" y que siempre "le dieron con un caño".

Your browser does not support the video element.

Al ser consultado sobre su actualidad en el programa de Pampita y su relación con sus compañeras, dijo: "Yo no creo en la envidia, no hay mala onda". "La propuesta de estar en el Bailando está, pero por ahora me quedo en Telefe, estoy cómoda aunque es difícil tomar una decisión".

Al final de la nota, analizaron a la actual panelista con respecto a su signo del zodiaco y lo que le puede deparar el futuro.