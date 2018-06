Matilda Blanco: "Me hubiese gustado ser Jane Goodall para defender a los gorilas"

Canal 26 Presenta es un programa destinado a conocer que hay detrás del famoso. Conocer sus hábitos, qué piensan, saber sus secretos e ingresar a su intimidad. En esta oportunidad Mauro Calvagna entrevista a Matilda Blanco quien se confiesa en los sitios que han marcado su vida y en donde transcurre su día a día. Así demuestra una vez más que los famosos no son tan distintos a nosotros.

La diseñadora se confiesa y dice que "es una gran amante de la naturaleza y la moda". Cuenta de sus comienzos que su "abuelo era un sastre" y que "pasó mucho tiempo de mi vida en un taller, primero aprendí la moda de hombre".

"Estudié ballet en el Teatro Argentino de La Plata, trabajé mucho tiempo de coréograda", afirma.

Recuerda sus primeros pasos en TV y dice: "Comencé siendo una de las tinellis, cuando mi papá vio que iba a ser bailarina de Tinelli me dio el dinero para que vaya a estudiar afuera". "Mi gran oportunidad en TV fue en Este es el Show, aprendí muchísimo" y sobre su actualidad laboral afirma que "en el programa de Doman aprendo muchísimo".

"Uno vé como es la gente a través de su la ropa, lo que te ponés habla de vos" y "no está bueno que a uno lo aprueben para saber si está bien vestido. Nadie nace bien vestido, no está mejor vestido quien más gasta sino quien mejor elige", expresa. "En nuestro país, lo lindo es caro", dice al hablar consejos para estar a la moda.

La actual panelista reveló una particular deseo: "Me hubiese gustado ser Jane Goodall para defender a los gorilas, amo la naturaleza". "Hay animales que tuvieron que morir para que las cosas cambien, a la elefanta Pelusa no el compraban comida", dice indignada y agrega que "no se pueden seguir usando la piel para vestirse".

Al finalizar habló sobre su presente sentimiental y afirma: "Sueño con encontrar a un hombre que me quiera. Quiero un hombre genero, no exigente".