Mascherano duro contra Caruso Lombardi por video viral: "Es una persona nefasta"

Javier Mascherano se sumó a la polémica por la difusión del video de Ricardo Caruso Lombardi hablando de la Selección y lo calificó como "una persona nefasta, que dice cualquier tipo de barbaridades".

La reacción de Mascherano se da después de que explotara en las redes sociales un video en el que el DT afirmaba que Cristian Pavón le habia pegado una piña al "Jefecito".

"Salió un video donde un entrenador de fútbol empieza a decir cualquier tipo de barbaridades. Es una persona nefasta. No me voy a poner a individualizar. En el ambiente se sabe quién es quién", dijo Mascherano hablando de Caruso Lombardi, aunque no lo llegó a mencionar.

También, en coincidencia con el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, Mascherano aseguró: "Está el que se lo cree, que hay muchos, el que lo deja pasar, y ustedes, que lo viralizan y no dicen nada. La mayoría. Igual, han dicho tantas barbaridades que una más, no pasa nada", afirmó.