Sexo, infidelidad y secuestro: mexicano 'desapareció' tras conocer a mujer rusa

La historia de Francisco Javier Mata Sánchez seguramente quedará como el hecho policial del Mundial Rusia 2018, en una novela que tiene todos los condimentos.

Su hermano, Nicolás Mata Sánchez, fue a una estación de policía de Moscú para reportar que el hombre había desaparecido tras irse con una mujer rusa en un bar un día antes del debut de México frente a Alemania en la Copa del Mundo.

Según el relato de Mata Sánchez, él y su hermano acudieron a un bar moscovita la noche del 16 de junio. Estando allí conocieron a la rusa Alita Gamzatova quien al parecer congenió con Francisco Javier y unas horas después salieron juntos del establecimiento.

Los mexicanos no se preocuparon y esperaron a que Francisco Javier apareciera en el estadio Olímpico Luzhnikí para ver a la selección de México. Como no llegó, después del partido Nicolás acudió a poner la denuncia por desparición pero éstas le indicaron que debían pasar al menos 72 horas para poder interponerla.

Temiendo lo peor, el mexicano decidió llamar reiteradamente al celular de su hermano y en una llamada contestó Alita y le aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, Nicolás alcanzó a escuchar lo que parecían los lamentos de su hermano por lo que pensó inmediatamente de que se trataba de un secuestro.

Rápidamente la situación llegó hasta México donde la esposa del desaparecido comenzó a hacer pública la información a través de noticieros y las redes sociales. Incluso la embajada mexicana comenzó una investigación tras cumplirse las 72 horas de desaparición.

Las autoridades locales encontraron a Francisco Javier sano y salvo en el apartamento de Alita Gamzatova quien al darse cuenta del revuelo causado exigió disculpas públicas a los mexicanos.

Tras ser acusada de secuesto, la joven rusa exige disculpas: "Me gustaría que Nicolás me ofrezca disculpas. Me deshonró injustamente en dos países", sentenció. "Es una historia desagradable, fui calumniada por el hermano de Francisco al decis que mantenía al joven "bajo custodia", que lo había drogado y robado, pero no fue nada de eso", aseguró.

Finalmente, Gamzatova aseguró que, "Francisco no quería ir a ninguna parte. Le dije a Nicolás que no se preocupara, que enviaría a su hermano en un taxi. Los medios dijeron que apagué o bloqueé el teléfono. Aunque fue al revés, su hermano me bloqueó cuando quería llamar y decir que Francisco había olvidado su Fan ID. Quizás Nicolás se comportó de esa manera porque Francisco está casado", concluyó la rusa.