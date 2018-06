Paro de la CGT: hubo complicación en accesos a Capital por cortes y protestas

Desde el comienzo de esta jornada de lunes se dieron diferentes bloqueos en varios de los accesos a la Ciudad como parte del paro general convocado por la CGT.

Diversas organizaciones sociales y partidos de izquierda cortaron el Puente Pueyrredeón, Avenida General Paz y Constituyentes, Panamericana y 197 y también la subida a Capital Federal en la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Cerca de las 10 de la mañana, los manifestantes levantaron el corte en Puente Pueyrredón y comenzaron la marcha hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

También se cortó el Acceso Oeste a la altura del Hospital Posadas, y también a primeras horas del lunes fue levantado. No funcionan una gran cantidad de servicios públicos como colectivos, trenes y subtes.

La medida de fuerza es por 24 horas, y fue dispuesta el 12 de junio pasado por la CGT, con respaldo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y de movimientos sociales. Se adhirieron sindicatos como los estatales UPCN y ATE, todos los medios de transporte y los bancarios. Por la huelga tampoco hay recolección de basura.

Marchan hacia el Obelisco en pleno centro porteño.

(Foto: NA)