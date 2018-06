Jorge Sampaoli: "Estoy convencido de que ante Nigeria se escribirá una nueva historia"

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, se mostró "convencido" de que el equipo obtendrá mañana la clasificación para los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 y salió al cruce de las versiones sobre recientes conflictos dentro del conjunto nacional tras la derrota contra Croacia.

"Para nosotros es un partido trascendental. Creo que ambos equipos van a hacer lo posible para poder clasificar, eso genera que el duelo sea muy atractivo", afirmó.

Consultado sobre como se vivió la semana, dijo: "La semana fue difícil después de la derrota. Nos puso en el compromiso de depender de un resultado. Estoy convencido de que el equipo va a salir a ganar mañana".

"El mundo virtual no me genera nada. La realidad de Argentina es la única que me compete. Estoy convencido que mañana se escribirá una nueva historia para esta Selección", dijo convencido el entrenador.

Sampaoli dijo que no dará el equipo porque "más allá deque tengo en la cabeza el equipo, no lo quiero confirmar porque aún no lo comuniqué a los jugadores." Y afirmó tener "la confianza de que la Argentina empieza a vivir este Mundial de otra forma."

Sobre Nigeria: "Ha jugado con dos sistemas distintos. Tiene jugadores muy relevantes, con experiencia. Argentina tendrá que controlar el juego para que no se haga un partido de ida y vuelta".

"Habitualmente dialogo mucho con el plantel, intentando atraerlos al proyecto deportivo. Creo que la estructura del partido con Croacia no favoreció a Messi. Lo intentamos mejorar y esperemos que mañana pueda recibir más balones", expresó al ser consultado por el capitán.

Al respecto de como se debe jugar el partido: "Este partido hay que jugarlo con el corazón. Tenemos que hacer todo lo posible para que Argentina esté en la siguiente fase".