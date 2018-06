Aliento para la Selección Argentina, entre bombos y cánticos en Rusia

Se vive la pasión del fútbol a flor de piel en Rusia. La Selección Argentina está en San Petersburgo, a la espera del partido clave ante Nigeria para poder ganar el pase a los octavos de final del Mundial.

El plantel aterrizó en horas del mediodía tras entrenar en el centro deportivo de Bronnitsy.

La delegación marchó rumbo al hotel donde permanecerá hasta la hora del partido y allí recibieron una ovación y todo el cariño de la hinchada argentina que los esperaba en la puerta.

Unos 400 hinchas cantaron con bombo incluido el popular "Vení, vení, canta conmigo..." y así les entregaron todo el afecto. La fe sigue intacta por estas horas y la ilusión todo lo puede.

Ante la euforia, los jugadores sintieron la necesidad de salir del hotel a agradecer el gesto de la gente. Nahuel "Patón" Guzmán fue el que primero tomó el mando y un fanático le dio el bombo. Lo siguieron Ansaldi, Rojo, Salvio, Mercado, Fazio, Tagliafico, Biglia y Armani, que registraron todo con sus celulares y acompañaron las letras al ritmo de sus aplausos.

Un poco de relax en medio de tanta tensión surgida en los últimos días.

En las calles, el banderazo argentino se hizo escuchar. Tanto en la puerta del hotel como en la plaza del Palacio de San Petersburgo.

Puro color celeste y blanco entre camisetas, banderas, gorros y bombos. "Volveremos a ser campeones como en el 86'".

Fotos: Selección Argentina, Twitter @argentina. Video: Gentileza AFA