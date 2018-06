Argentina y el Mundial: a casa o Kazán

POR JOSÉ MANUEL "GALLEGO" FERNÁNDEZ



Imagino unas horas de esas que terminás con el cuchillo entre los dientes y los dientes gastados de tanto morder. Así me veo. Con los veinticinco mil que vinieron y los cuarenta y cuatro millones allá cumpliendo cábalas, cambiando las sillas de lugar, agarrando fuerte el crucifijo o prendiendo las velas que la abuela dice que no fallan.

Que se yo, me quiero llevar la mejor imagen de esta ciudad que es de las mejores que me ha tocado visitar. La Venecia del Norte le dicen. Tiene más de cuatrocientos puentes y un museo que guarda mas de dos millones y medio de obras de arte. Que transpira dinero y donde he visto la historia pasar por debajo de mis pies.

Acá donde un puñado de trescientos o cuatrocientos argentinos se agolparon en el coqueto hotel donde Messi y compañía sueñan una noche histórica. Esos corazones que imploran un milagro más, como Mario, que viene desde Córdoba y me dice con lágrimas en los ojos que vuelve en dos días, que él ya cumplió, que dejó a sus hijas, que extraña, pero que no quiere dejar estas Tierras sin la tranquilidad de la clasificación asegurada.

O cómo Sergio, que vive en Tierra del Fuego y cumplió su sueño de llegar a esta ciudad de ensueño tras planificar el viaje durante un año y medio.

Háganlo por ellos muchachos. Por esa pareja que hace tres años que viaja por el mundo para llegar a Rusia, o por los chicos de Casilda, que van con su motorhome por donde el fixture mande.

O por Martín, que vendió el auto para financiar esta locura. O por lo que ustedes quieran, da igual.



Acá, donde la Familia Romanov gobernó por los siglos de los siglos amparados en la cultura de los Zares. Donde Lenin y Trotski se pusieron al frente para derrocarlos en Octubre de 1917.

Eso hace falta. Un poco de rebeldía, para enfrentar ese ejército de fantasmas que nos están comiendo la cabeza.

Que Leo se olvide del penal errado (al fin y al cabo a Ronaldo le pasó lo mismo). Que Armani se ponga la pilcha de ídolo. Que Mascherano esta vez sea el que se convierta en héroe. Que Pipita le de un patada en el traste a todos esos memes y no se... que Di María termine una bien.

¿Qué querés que diga? Si vos estás igual que yo. El que camina por acá mira y no se cansa de ver edificios increíbles, una ciudad impecablemente linda y las chicas y chicos que parecen todos salidos de una publicidad de Barbies.

Pero la mirada está perdida, no está concentrada. Está puesta en este bendito o maldito martes donde se dilucida el misterio. O nos vamos a casa o nos vamos a Kazán. Yo quiero Kazán, ¿y usted ?

*Gallego Fernández

Periodista de Canal 26

*INVITADO Y VIAJERO DE DIARIO26.COM