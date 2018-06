Greta Rodríguez, Diosa Mundial: "Si Argentina clasifica lo festejo al desnudo"

Greta Rodríguez, periodista de Canal 26 y una de las diosas que más sabe de fútbol se la juega por la Selección y confiesa a Diario26.com: "Si Argentina clasifica lo festejo al desnudo".

En una charla exclusiva y caliente con nuestro sitio, la periodista da su pronóstico para este Mundial de Rusia 2018: "Este es un mundial raro, como que hay candidatos que no gustan, y 'no candidatos' que están sorprendiendo... Lo de Argentina me quita el sueño, estoy nerviosa, ansiosa, ¡sueño con clasificar!".

Como todos los que vimos a la Selección de Messi y Sampaoli, Greta siente que el equipo aún no demostró en cancha lo que puede dar y que hasta ahora se ha presentado un planteo táctico que no convence.

"La vi mal sobre todo con Croacia. Con Islandia se vio un poco más... Pero la goleada adversa de Croacia nos dejó ¡muy mal parados! Con internas entre jugadores y DT, ¡con un Messi que no aparece!... Y un equipo justamente 'Messi dependiente'".

Y ahora el panorama es difícil ante los africanos: "Nigeria no va a ser fácil. Y cuesta creer que dependamos de otros para clasificar. Este es el resultado de varios años que las cosas no se hicieron bien. Y cuatro años de una eliminatoria muy pobre de Argentina... Con muchos técnicos que pasaron sin pena ni gloria".

Para la periodista de "Mañanas Informadas", "será un mundial para reflexionar si seguimos siendo “los mejores”. Hoy todos los que están por algo llegaron y pueden sorprender... Espero este martes poder estar festejando el pase de Argentina a octavos y si Argentina clasifica ¡lo festejo al desnudo!"... confiesa la sensual periodista y nos deja con ganas de saber más al respecto de sus palabras.

"Que se dejen de lado algunas cuestiones que en pleno Mundial afectan y nos dejan mal parados. Ojalá aparezca algo más de fútbol, de Messi... y volvamos a recuperar la confianza y la chapa de candidatos q tantos años nos acompañó", dice y finaliza: "En fin... ¡Que gane Argentina! ¡Vamos argentina! Te amamos y queremos ver brillar". Alentamos todos... y esperamos que Greta cumpla la promesa...