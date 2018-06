Carmen Barbieri, víctima de un secuestro virtual

Carmen Barbieri fue víctima de un secuestro virtual, cuando la llamaron para decirle que su hijo, Federico Bal, había sufrido un accidente.

“Me llamaron a eso de las 2:30 de la mañana. Una voz, que parecía la de Federico, me dijo ‘Me asaltaron. Estoy todo golpeado. Mamá, veni a rescatarme. ¡Baja, mamá!’, dijo la actriz.

Y agregó: “Pregunté: ‘¿Quién es?’, corté y llamé a Federico. Por suerte me atendió al toque y me dijo que le faltaba media hora para llegar a Mar del Plata. Me aseguró: ‘Estoy bien, quedate tranquila. No atiendas más y, y si atendés, mandalos a la mierda'”.

“Por suerte, no volvieron a llamar pero me quedé muy nerviosa. La pasé muy mal, la verdad. Me tuve que tomar un tranquilizante”, sentenció Carmen.

Llamaron a mi vieja diciéndole que había tenido un accidente. Suelen hacer esto para sacar información, para extorsionar y hasta para pedir dinero. Tengan mucho cuidado con esto, que no los agarren desprevenidos 🙏🏻 — Federico Bal (@balfederico) 25 de junio de 2018

Por ese motivo, el propio Federico Bal comentó la situación en Twitter: “Llamaron a mi vieja diciéndole que había tenido un accidente. Suelen hacer esto para sacar información, para extorsionar y hasta para pedir dinero. Tengan mucho cuidado con esto, que no los agarren desprevenidos”.