Nuevo video muestra a un argentino golpear a un croata en la tribuna

A cuatro días de culminado el partido contra Croacia, el Ministerio de Seguridad nacional identificó a otro hincha argentino golpeando a un croata en plena tribuna del estadio Nizhni Novgorod.

Según confirmó la ministra Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter, se trata de Patricio Eisenberg, quien ya no podrá ingresar a los estadios en Rusia y tampoco podrá hacerlo en la Argentina, una vez de regreso.

En el video se puede observar cómo el agresor (remera roja) golpea al aficionado europeo que estaba dos escalones más abajo, quien intenta defenderse ante los constantes insultos y empujones de un grupo de argentinos.



“El video es contundente. Quien le pega al ciudadano croata es Patricio Eisenberg. #Rusia le inició una causa penal y retiró su #FanID. Nosotros lo excluiremos de los estadios argentinos. Seguiremos firmes con cada uno de los que actúen con violencia, dentro y fuera de las canchas”, escribió Bullrich.

Ya suman 25 los argentinos identificados que estuvieron involucrados en una violenta pelea en el Mundial. El ministerio de Seguridad pidió a las autoridades rusas que estos hinchas relacionados con Huracán, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Deportivo Español, entre otro clubes, no puedan ingresar a los estadios.