Polémica con defensor nigeriano por Messi: "El objetivo es que sea su último partido"

La selección nigeriana aspira a ganarle a Argentina, en la tercera jornada del Grupo D de Mundial Rusia 2018, y retirar internacionalmente a Lionel Messi, aseguró Brian Idowu.

"Sí, nuestro principal objetivo será que sea el último partido de la Copa del Mundo para Messi, por mucho que nos guste verle jugar", dijo el defensa nigeriano en una conferencia de prensa en el Saint Petersburg Stadium, donde tendrá lugar el encuentro al día siguiente.

"Claro que me encantaría cambiar la camiseta con él, pero también con otros jugadores ya que Argentina tiene muchos buenos jugadores, no solo Messi", añadió.



El entrenador Gernot Rohr, por su parte, se mostró más prudente.

"Estamos centrados en nuestro equipo. Nos encanta Messi, a todos les encanta pero la pregunta no es si va a ser su último partido o no sino clasificar a octavos. Somos profesionales, tenemos que representar los colores de Nigeria y en fútbol no hay piedad. Todos quieren ganar y nadie hace regalos, por mucho que les guste tanto este jugador", aseguró.