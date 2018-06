¿Qué le pasó a Maradona tras el triunfo de Argentina?: así se lo llevaron del estadio

Tal como es su costumbre, Diego Maradona, el ex jugador y entrenador de la Selección argentina, fue el centro de todas las miradas también durante el partidazo que Argentina le ganó a Nigeria por el pase a Octavos del Mundial Rusia 2018.

El astro argentino estuvo en un palco, deliró con la albiceleste, gritó los goles, alentó y hasta incluso pareció quedarse dormido por algunos instantes.

Nadie se perdía las instancias del juego, pero tampoco dejaban de mirar lo que hacía "el Diego" en la tribuna.

Quienes estaban allí, sobre el final del partido, pudieron ver con cierta preocupación cómo se lo llevaron al "10" del estadio.

Apoyado sobre algunos conocidos que lo acompañaban en el palco, visiblemente desmejorado y al borde del colapso, Diego Maradona fue retirado con un inocultable problema de salud.

Tras una breve revisión médica, llevada a cabo en el estadio, se determinó que Maradona sufrió un golpe de baja presión.