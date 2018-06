Sampaoli: "Messi siente, llora y disfruta... Jugaron con corazón y rebeldía"

El entrenador Jorge Sampaoli aseguró este martes que los jugadores de la Selección argentina "jugaron con el corazón y rebeldía" en el triunfo ante Nigeria.



"Tenemos al mejor del Mundo y lo tenemos que aprovechar", aseveró el polémico y cuestionado DT.



"El sufrimiento que se dio con el penal y el empate generó la alegría del final. Los futbolistas jugaron con el corazón y rebeldía", aseveró.

Asimismo remarcó: "Lo más trascendente fue la valentía con la que jugaron. Encontraron lo que vinimos a buscar con mucho coraje".

El técnico de la albiceleste señaló además sentirse "orgulloso" por el abrazo que le dio el futbolista Lionel Messi tras la victoria de la Selección argentina ante Nigeria por 2 a 1.

"El gesto de Leo conmigo me pone orgulloso porque él sabe muy bien la pasión que le pongo a todo lo que hago", reveló Sampaoli.



Además dijo: "Nos pone muy felices haberle dado una alegría a la gente que vino a alentarnos. El aliento a los jugadores fue bueno para poder ganar el partido".



Más adelante destacó que Lionel Messi "siente, llora y disfruta", tras lo cual manifestó que el astro argentino "es muy humano".

Luego indicó que la Selección argentina se va a enfrentar a un "candidato" en los octavos de Final, donde se medirá ante Francia.



"La regularidad y la consistencia que tuvo el equipo nos va a permitir pasar la próxima final que nos toca", dijo, tras lo cual opinó de Francia: "Vamos a jugar con un equipo que es candidato, así que va a ser un partido muy exigente".

"Vamos a jugar con una selección que tiene grandes individualidades. Trabajaremos en lo colectivo para que Messi pueda dar lo que dio hoy gran parte del partido", expresó.