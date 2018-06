La pasión por Argentina en Base Marambio: así se vivió el triunfo albiceleste

Los 20 grados bajo cero no se sintieron este martes tras el triunfo de la selección Argentina frente a Nigeria que nos dejó en octavos de la Copa del Mundo.



Terminado el partido y con la victoria a cuestas, un grupo de compatriotas salieron a festejar a la intemperie, con banderas y camisetas de la Selección, demostrando que la pasión puede más que cualquier inclemencia climática.



En uno de los puntos más alejados de Rusia, sede del evento deportivo más importante a nivel mundial, así se vivió la alegría por la victoria del seleccionado de Messi y Sampaoli. Mirá: