Acá está, Maradona de pie y contra todas las versiones sobre su salud

En medio del partido entre Argentina y Nigeria, se lo vio a Diego Armando Maradona muy tenso. Sufriendo el partido a flor de piel, el astro generó preocupación.

Peor fue cuando se conoció la noticia de que el "Diez" campeón de México 86' se había descompensado. Y aparecieron los videos donde se veía como se lo llevaban en andas.

Fue entonces cuando empezaron a circular diferentes rumores que al parecer surgían de parte del entorno. Hasta un audio generó mayor preocupación porque hablaba de que Diego "no aguantó, dio lo que pudo".

La tranquilidad de la familia Maradona y de todos los argentinos fue cuando aparecieron las fotos que mostraron a Diego de pie y a punto de salir rumbo a Rusia. Las tomó la periodista Patricia Villegas, de TeleSur, desmintiendo todo lo que se dijo.

Gracias a Dios, Diego está bien. Le bajó la presión. Desde Rusia se asegura que sólo se trató de un bajón del azúcar por lo cual recibió insulina.

La euforia y la pasión de Diego Maradona en cada partido de la Selección Argentina es seguida por todas las cámaras del mundo. El "Diego... Diego" se escucha cada vez que sale al palco... y sus reacciones en medio de cada ataque del equipo de Lionel Messi o cada vez que el rival llega al área albiceleste quedan siempre a los ojos del mundo. ¡Vamos Diego, todavía!