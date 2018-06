El mensaje de Maradona para dar tranquilidad sobre su estado de salud

Tras la finalización del partido de Argentina, una serie de audios sobre la supuesta muerte de Maradona opacaron el buen clima que había tras el triunfo de Messi y compañía.

Sin embargo, rápidamente la versión perdió fuerza y para acallar rumores, Maradona le envió un mensaje a Rocío Oliva.

Your browser does not support the audio element.

"Hola mi amor, acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardiorespiratorio ni lesión ni nada, al contrario", inició el audio.

"Terminó el primer tiempo y me fui a hablar un rato con una gente que estaba ahí que va en contra de Tapia, que me pidieron…Yo primero que no soy comprable y segundo que si acepto ahora con ustedes es por el Cabezón Ruggeri que los presentó. Esa fue la charla, y después volvimos al mismo lugar donde estábamos sentados mami, no sé de dónde sacaron que yo estaba con coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido", aseguró.

"Aparte, para tirar una noticia así tenés que tener la posta. Y a nosotros nos costó llegar al box donde estábamos, así que imaginate si van a tirar eso. Así que quedate tranquila mi amor, y difundilo en todos lados, yo ahora lo voy a llamar a Mati. Al contrario, son las 3 de la mañana y estamos llegando a Moscú, y sin ningún problema, sin alcohol, y sin ninguna historia importante. Pero bueno mami, lo importante es que ustedes están tranquilas porque estoy hablando yo, si habla otro algo le pasó a Pelu. No, a Pelu no le pasó nada, te juro que no, te juro por mamá que no, un beso grande", finalizó.