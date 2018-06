Mundial Rusia 2018: Suecia goleó, dejó segundo a México y eliminó a Alemania

La selección de fútbol de Suecia avanzó a los octavos de final del Mundial como primero del Grupo F tras golear 3-0 a México en el cierre de la primera fase.

Suecia sumó seis puntos en lo más alto de su sector, escoltado por el "Tri", que a pesar de la derrota también avanzó a la siguiente fase con seis unidades. Alemania y Corea del Sur quedaron eliminados con tres puntos.

El equipo nórdico, que se vio mejor en todo el partido, se puso en ventaja los 50 minutos con una volea de zurda de Ludwig Augustinsson, después de un mal remate de Viktor Claesson dentro del área. El disparo estuvo cerca de ser desviado por el portero Guillermo Ochoa, que salvó en varias ocasiones su meta.

Andreas Granqvist aumentó la ventaja de penal a los 62 minutos, después de que Héctor Moreno derribó dentro del área a Marcus Berg.

Un gol en su propia portería de Edson Álvarez significó el tercer tanto sueco cuando el defensor mexicano desvió un centro a los 74 minutos.

Así está la tabla de posiciones:

Fotos: Reuters