Gigantesco operativo antidroga en la villa 1-11-14

Más de cien kilos de marihuana y tres mil dosis de paco fueron secuestrados durante un importante operativo antidroga que se realizaba en la villa 1.11.14, de la zona porteña de Bajo Flores.

El procedimiento, en el que también se secuestraron armas de fuego y municiones, era realizado por efectivos de la Policía Federal, que utilizaba, además de medio millar hombres, helicópteros, tanquetas y grupos de combate, informaron fuentes de la fuerza.

Entre las armas secuestradas en el asentamiento situado en Bonorino y Riestra se encontraba una ametralladora y una granada.

También se incautó de balanzas de precisión y otros elementos para procesar estupefacientes.

Las actuaciones estaban a cargo de del juez federal porteño número 12, Sergio Torres, por intermedio de su secretaria Verónica Bresciani.