Protesta y tensión en la FUBA: denuncias de fraude en elecciones

Un grupo de estudiantes universitarios trató de tomar el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protestando por el resultado de las últimas elecciones llevadas a cabo, de las que ellos sospechan han sido fraudulentas. Los pocos alumnos que pudieron ingresar, en todos los casos de organizaciones de izquierda, generaron grandes destrozos en el establecimiento y posteriormente se retiraron.

En el Rectorado, los manifestantes rompieron computadoras, escritorios, mampostería del edificio y vidrios. También usaron los matafuegos y amenazaron a varios empleados de la Tesorería en la planta baja.

De acuerdo a fuentes policiales, los manifestantes que se encontraban dentro del rectorado "se retiraron del lugar luego de haberse reunido con autoridades de la entidad para llegar a un acuerdo". Hay dos policías heridos por golpes que recibieron durante el enfrentamiento.

Los estudiantes irrumpieron en el edificio cerca de las 18.30 hs. con el objetivo de tomar el lugar e impedir que sesionara el Consejo Superior, que este miércoles tiene previsto convalidar la nueva conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires.