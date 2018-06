Cayó “La mafia de la VTV”: vendian obleas truchas sin importar las condiciones del auto

Un total de 18 personas fueron detenidas como acusadas de montar una agencia de Verificación Técnica Vehicular (VTV) "paralela" que otorgaba obleas sin verificar el estado de los rodados, en la provincia de Buenos Aires.

En una especia de "Mafia de la VTV paralela", los integrantes también, a cambio de sumas de dinero que llegaban a los 2.500 pesos y triplicaban el valor del procedimiento legal, ofrecían aprobar en plantas autorizada el vehículo más allá de su estado.

Efectivos de Departamental Almirante Brown de la Policía Bonaerense realizaron alrededor veinte allanamientos en el conurbano y dos en la Capital Federal ara desbaratar la banda.

Los investigadores comenzaron a actuar a partir de detectarse perfiles de la red social Facebook, algunos apócrifos y otros legales, que ofrecían la posibilidad de realizar la VTV con o sin presentación en planta, con la aprobación de la misma, sea cual fuera el problema que presenten los vehículos.

Otro modus operandi de un grupo conexo a esta banda era enviar directamente los rodados a las plantas donde ingresaban con o sin turnos y aprobaban la revisión a cambio de una suma de dinero, sin importar las condiciones del auto.

"Pedían entre 2000 y 2500 pesos por cada vehículo y muchas se arreglaban por whatsapp" dijo uno de los investigadores, quien explicó que "esta organización estaba compuesta por tres sectores que tenían un mismo nexo y están involucrados una gestoría, un estudio de abogados y hasta empleados de la planta verificadora de Lavallol, quienes eran los encargados de brindar los formularios y las obleas en blanco".

Por el momento hubo 18 detenidos en veinte allanamientos registrados en la zona sur del Gran Buenos Aires y dos en Capital Federal.

En los procedimientos la policía incautó más de 280 mil pesos en efectivo, agendas de clientes de VTV con anotaciones varias y números telefónicos, celulares, formularios de VTV, sellos y obleas en blanco, entre otros elementos como un arma de fuego y diversos equipos informáticos.

El caso fue caratulado como "asociación ilícita, falsificación de documentación propiedad automotor para la circulación, cohecho activo, cohecho pasivo y lavado de activo".