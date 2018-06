Alemania, el actual campeón, quedó afuera y llegaron los memes

La selección europea quedó fuera en primer ronda tras caer 2-0 ante Corea del Sur, el actual campeón no pudo avanzar a la próxima fase tras un comienzo flojo y no podrá retener el título. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco y ya hay memes.