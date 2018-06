Maradona ofrece $ 300 mil de recompensa por los autores de los audios de "su muerte"

(Foto: Reuters)

Luego de la descompensación que sufrió Diego Maradona tras el partido de Argentina - Nigeria por la clasificación a octavos de final del Mundial, se viralizaron audios que daban por muerto al ex futbolista.



Los audios generaron un clima de mucha tensión y preocupación entre los familiares de Maradona, incluso una de sus hermanas se descompensó por la incertidumbre de no saber lo que pasaba y no poder comunicarse con él.



En ese marco, Matías Morla decidió ofrecer a través de su estudio una recompensa de 300.000 pesos a quien aporte datos acerca del origen de los audios del escándalo.

"Estoy volando de Bielorrusia para Buenos Aires, pero acabo de hablar con mi estudio en Argentina y ya le di la orden de que hagan pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos para quien pueda aportar datos certeros y precisos sobre la persona que armó los audios. Muchas veces se piensa que en estas cuestiones de las redes poco se puede saber, pero desde mi estudio me dicen que consultaron con expertos en tecnologías y se puede llegar a saber quién lo armó. Por eso necesitamos que alguien nos aporte datos y por eso pusimos la recompensa", aseguró el letrado al sitio Infobae.



"Maradona es patrimonio de todos los argentinos y no tengo dudas de que si alguien tiene datos los va a acercar. Que llamen a mi estudio, que manden un mail, lo que sea; pero Diego dio mucho por nuestro país y no merece lo que le pasó. Ni a él, ni su familia", añadió.



"Anoche fue una noche muy dura. Yo estaba en Bielorrusia por temas de logística de Diego, estoy terminando de cerrar la casa donde vivirá y algunas cuestiones de salud para que Diego pueda trabajar. Se sabe que las temperaturas en Bielorrusia son muy crudas en invierno y es por eso que Diego tiene que hacer un tratamiento y estaba coordinando eso. En el medio las hermanas de Maradona escucharon las noticias, ellas no se podían comunicar conmigo, tampoco con su hermano; una de ellas sufrió una descompensación y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad", sentenció.



"Es el momento como para que el próximo que quiera hacer una maldad como esta lo piense dos veces. Ahora llegamos al colmo de todos los colmos: un argentino 'mató' a Maradona. Todo dicho", criticó.



"Lo que pasó con Diego fue un tema de presión. Él vive los partidos con mucha intensidad, pero no solo los de fútbol, todos los que tengan relación con la bandera argentina. Diego hoy no solo está trabajando con Telesur, también está en contacto con Bielorrusia y tiene pendiente una reunión con FIFA por cuestiones de logística. Ayer los médicos le dijeron que descansara, que no se quedara al segundo tiempo, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre. Para Diego la bandera es Doña Tota y nunca la va a dejar sola", finalizó.