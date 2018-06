Familiares de tripulantes del ARA San Juan se encadenaron en Plaza de Mayo

Familiares de algunos de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan se encadenaron en la Plaza de Mayo, con el objetivo de que el Gobierno acelere los pasos para licitar a una empresa que continúe con la búsqueda de la nave marítima, desaparecida el pasado 15 de noviembre.



"Sentimos abandono por parte del Gobierno nacional y de la Armada. Manifestamos nuestro dolor viniendo a acampar a la Casa Rosada. No nos vamos a mover hasta que el Gobierno resuelva esta situación de buscar una empresa de cualquier país, que sea viable para hallar al submarino y a sus tripulantes", indicaron las mujeres apostadas allí.



Además, pidieron el "apoyo de toda la población" y que "la gente se acerque" para "que vean y conozcan" el "dolor" de ellas.

Estas mujeres junto a otros familiares habían mantenido más temprano una reunión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que duró unos 90 minutos y que se tornó más que tensa.



"La preadjudicación no está anulada", aseguró al portal lanación.com Luis Tagliapietra, que es abogado y padre de uno de los desaparecidos.



Tagliapietra, quien participó de la reunión, reveló que Aguad les explicó que "se le corrió vista sobre la denuncia contra la empresa preadjudicada a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) para que se expida sobre el planteo de una de las abogadas querellantes".



"Se comprometió en 48 horas firmar la contratación. Fue muy positiva la reunión y sigue en pie la preadjudicación a Igeotest hasta que salga la resolución de la ONC para ver cuál es si visión", remarcó.



Además de Aguad, participaron de la reunión el jefe de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán; Graciela Villata, secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar, y uno de los técnicos de la comisión evaluadora.