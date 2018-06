Pasión sin fronteras: el eufórico festejo en Bangladesh tras el triunfo de la Argentina

El fútbol genera alegrías, tristezas, pero sobre todo despierta intensas pasiones. Desde el norte hasta el sur de nuestro país, se vieron los más efusivos festejos tras el gol de Marcos Rojo que nos permitió clasificar en octavos de final del Mundial, pero parece que en Asia la pasión por la Selección argentina se vivió con la misma intensidad.

En la capital del país asiático, los habitantes salieron a las calles a festejar el triunfo de la albiceleste como si fuera una provincia más de nuestro territorio.

Bangladesh fue el centro de un fanatismo por Argentina impensado, pero por sobre todo sorprendente. Mirá!