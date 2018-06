La fiebre albiceleste: el relato de la TV española del triunfo argentino ante Nigeria

(Foto Reuters)

El increíble relato del triunfo argentino por la televisión española generó las risas de todos. Contando el detalle de lo que pasó en el partido ante Nigeria dentro de la cancha con "el trapo" más argento que mostraba la cara de Maradona, el Papa Francisco y Leo Messi hasta cada gesto de los jugadores luego de convertido el gol de Marcos Rojo que desató la euforia.

"La fiebre albiceleste", dice el video muy simpático con la emoción de los argentinos en ese instante histórico.

La pasión fuera del estadio y hasta cómo se vivió en la Argentina el fenómeno Mundial. El colorido de Buenos Aires, la celebración en los colegios, en una farmacia, en un cine, en una tienda de ropa o hasta en los canales de televisión.

El festejo en Moscú, en Barcelona y en la Antártida. Todo celeste y blanco, en un martes emocionante.