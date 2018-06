Willy Caballero hizo un descargo tras su error: "Recibí amenazas y malos deseos"

Wilfredo Caballero rompió el silencio a través de un posteo en redes sociales y se refirió al error que cometió ante Croacia.

"Ya más tranquilo... Después del resultado tan positivo y la clasificación, lo mío pasa a ser una anécdota. Una desgracia, un fallo, un error, como quieran llamarlo", escribió, en un mensaje en su cuenta de Instagram junto a una fotografía celebrando el triunfo ante Nigeria.

Y agregó: "Hay un montón de cosas que acepto, porque fue una equivocación futbolística. Pero recibí muchas faltas de respeto, malos deseos y amenazas hacia mí y a mi familia. Esas actitudes feas no me ayudaron".

"Me quedo con mucha gente que me apoyó, me acompañó y sufrió mi situación. Les doy gracias a todos los que estuvieron; los cercanos y los lejanos; los que se atrevieron a escribirme y a todos los que me apoyaron de una u otra manera. Una vez más acepto mi error, pero nunca tuve el deseo que mi familia pase días tan desagradables", continuó el arquero.

"Visto la camiseta de Argentina con los valores que aprendí en mi hogar y creciendo en el fútbol. Gracias a los que están siempre conmigo y con mi familia", cerró Willy.